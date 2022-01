Is omikron spelbreker voor carnaval?

Carnaval is aan onze kust altijd een groot feest, maar zullen de praalwagens dit jaar wel kunnen uitrijden eind februari? Carnavalsvereniging Club 69 is al maanden in de weer met hun praalwagens, en hopen dan ook vurig dat carnaval dit jaar wel kan doorgaan.

Het is een onzekere tijd voor grote publieksevenementen, en dus ook voor het carnavalsweekend aan onze Oostkust. Jaarlijks trekken de stoeten in Blankenberge en in Knokke-Heist duizenden mensen om van de gekke praalwagens te genieten. Carnavalsvereniging Club 69 uit Knokke-Heist is al maanden bezig aan hun vijf praalwagens. Eind februari rijden ze normaal gezien door de straten van Knokke-Heist, Torhout, Veldegem en Oostende. Of steekt de omikronvariant van het coronavirus alsnog stokken in de wielen?

Club 69 rekent alvast op een spetterend carnaval, maar op een definitieve beslissing is het wachten tot 17 januari. Het stadsbestuur van Blankenberge en het gemeentebestuur van Knokke-Heist laten het carnavalsweekend afhangen van de beslissingen die het overlegcomité op die datum neemt.