Ommezwaai haven Oostende levert resultaten op

Het gaat onder meer om zand, grint, kleiproducten, ertsen, houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee Volgens de directie is de ommezwaai naar de zogenoemde "Blauwe Groei" na het wegvallen van de ferrytrafieken een juiste keuze geweest.

Jobs

Door de bouw van het Nobelwind windmolenpark nam het aantal schepen toe van 2.687 naar 3.406 (+26,8%). In 2016 telde de haven 1.103 jobs waarvan 366 in de offshore wind gerelateerde bedrijven (+30%). Op enkele individuen na gaat het om lokale mensen in vast dienstverband.

"De realisaties in 2016 zijn een opsteker voor de volgende jaren", luidt het in een persbericht. "Zeker vanaf 2018, want dan worden de windparken Rentel en Norther gebouwd". De havendirectie streeft naar een cijfer van 1.250 arbeidsplaatsen in de voorhaven en zal daarvoor nog meer inspanningen moeten leveren. "Maar maar het is een ambitie die haalbaar is", klinkt het.