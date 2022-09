De provincie geeft een omgevingsvergunning aan het bedrijf Compovit in Diksmuide, voor een uitbreiding van zijn activiteiten. Over dat bedrijf zijn er langer klachten van geluidshinder.

De stad heeft zelfs een rechtszaak lopen tegen Compovit omdat de inbreuken en geurhinder zich bleven opstapelen.

De vergunning voor de uitbreiding van Compovit is afgeleverd door de provincie, de stad kan nog in beroep gaan. Maar de uitbreiding is net bedoeld om de problemen op te lossen, zegt de stad. Het schepencollege moet nu oordelen of dat ook zo zal zijn. Vermoedt de stad dat er toch overlast blijft na die uitbreiding, dan gaat ze in beroep.

Lees ook: