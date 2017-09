Omstreden kasseien in Kemmel verdwijnen

In Kemmel zullen de kasseistenen in de Reningelststraat vervangen worden door asfalt. Maandag start de aannemer met het opbreken van de gecontesteerde kasseien.

Acht jaar geleden kwamen er kasseien in het centrum van Kemmel, niet enkel op de weg rond het centrale dorpsplein Dries, dat een beschermd dorpsgezicht is, maar ook in de Reningelststraat. En dit tot ongenoegen van heel wat inwoners. Het kwam toen zelfs tot een petitie tegen de kasseien en een protestmars. Maar volgens het toenmalige bestuur konden de kasseien niet verdwijnen omdat dit niet mocht van "Erfgoed" omwille van de bescherming.

Die bescherming geldt echter enkel voor de Dries, maar niet voor de Reningelststraat. Dat is een gewestweg. Daarom heeft het schepencollege moeten onderhandelen met het Agentschap Wegen en Verkeer om de kasseien te laten vervangen door een asfaltlaag. Nu is het eindelijk zo ver. Maandag starten de werken. Ze zullen 10 werkdagen duren en afgerond worden op 29 september. Tijdens de werken wordt een omleiding voorzien.