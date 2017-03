Omstreden slachthuis wil fors uitbreiden

Er loopt een procedure voor de uitbreiding van het in opspraak gekomen slachthuis in Tielt. Ironisch genoeg werd het slachthuis vorige week nog gesloten voor dierenmishandeling. "Dat goedkeuren zou absurd zijn", zegt parlementslid Hermes Sanctorum .

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het bedrijf wil de capaciteit immers opdrijven van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen dieren per jaar en heeft daarvoor momenteel een procedure lopen. "Die uitbreiding staat in het milieueffectrapport (MER) dat in januari door het provinciebestuur voorlopig is goedgekeurd", zegt Tielts schepen Simon Bekaert (sp.a). "Dat MER is ingediend in de marge van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat het slachthuis heeft aangevraagd om te kunnen bijbouwen. Ook dat wijst erop dat het de capaciteit wil opvoeren."

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) schermt ermee dat ze zo'n provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een slachthuis - enkel kan schorsen. "Maar niet vernietigen of afkeuren", laat haar woordvoerder weten. Zo'n schorsing kan volgens hem ook alleen maar als er wettelijk iets niet in orde blijkt, en dat het plan bijvoorbeeld in strijd is met een gewestelijk RUP.