Omstreden standbeeld besmeurd met rode verf

Jacques de Dixmude verdedigde de stad tegen de inval van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij is ook omstreden door zijn betrokkenheid bij de rubbertontginning van Leopold II in Kongo-Vrijstaat. Sommigen zien het imposante beeld daarom liever verdwijnen. Het is niet voor het eerst dat het standbeeld ter discussie staat in Diksmuide. De politie gaat nu de camerabeelden onderzoeken om de daders op te sporen.

Een paar jaar geleden zijn ook standbeelden van Leopold II zelf beklad met rode verf, ondermeer in Oostende. Aanleiding toen was de dood van George Floyd in de VS en de daaropvolgende Black Lives Matter-beweging.