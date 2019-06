Omstreden windmolenplannen Zwevegem toegelicht

In Zwevegem hebben energiebedrijven Engie en Eneco hun plannen toegelicht, om zes windmolens te plaatsen in het open landschap tussen Sint-Denijs en Moen. De plannen stuiten op veel protest.

6 windmolens van zowat 150 meter hoog in het open landschap tussen Sint-Denijs en Moen, mogelijk tegen eind volgend jaar al. Dat zijn de plannen van Engie en Eneco, die ze vandaag toelichten in OC Ter Streye in Sint-Denijs. Plannen waarop al heel wat protest is gekomen van buurtbewoners. (lees verder onder het filmpje)