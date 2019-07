Omvorming N32 Roeselare tot busbaan start binnenkort

De bedoeling van de werken is om de Brugsesteenweg veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. Eerst worden de bestaande kasseistrook, het oude fietspad in beton en de voormalige parkeerstrook in asfalt opgebroken, daarna volgt de aanleg van een nieuwe busbaan en fietspad in asfalt.

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk in beide richting. Alle handelszaken blijven toegankelijk, voor fietsers richting Roeselare is er een omleiding voorzien. De werken duren tot en met 31 augustus.