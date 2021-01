Omwonenden Sint-Joris woest door hakhoutkap

In Sint-Joris Beernem zwelt de kritiek tegen het kappen van het hakhout langs het kanaal Gent-Oostende aan.

Sinds midden december verwijdert een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg er bomen en struiken. Maar de inwoners van Beernem zijn verbolgen. De situatie werd eerder al aangekaart door de schepen van milieu Jan Vanassche van Groen. "Maar in de berm, kilometers ver, zijn al honderden bomen verdwenen", zeggen de bewoners. Volgens hen gaat het onder meer om oude appelbomen, zomereiken en elzen van meer dan 1 diameter omtrek. "Ze worden brutaal doormidden gehakt. De Vlaamse Waterweg NV poneert heel mooi op haar website dat ze haar bermen op ecologische wijze beheert en de bermstroken maait voor de veiligheid van de binnenvaart. Maar waar was er hier een probleem voor de veiligheid?", vragen ze zich af.

Groene long

"Deze bermen hebben niet enkel een ecologische waarde, maar ook een belangrijke maatschappelijke functie. Het Capibarapad, een vaste waarde in Beernem wordt brutaal geamputeerd. Deze strook is voor ons, omwonenden, een plaats van verademing, rustig wandelen en heerlijk afkoelen in de zomer. De bomen boden voor de omwonenden eveneens een buffer tegen geluidsoverlast en fijn stof afkomstig van de tegenoverliggende voederfabriek".

Lees ook: