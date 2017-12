De omzet ligt zowat 2,5 miljoen lager dan het record van vorig jaar, maar al bij al valt dat, gezien de lange droogteperiode, best mee. De productie en prei en tomaten blijft in West-Vlaanderen de top aanvoeren, gevolgd door aardbeien en champignons. Voor komkommers was het geen al te best jaar, maar de aanvoer van courgettes is flink gestegen.