Het was druk op de spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk deze ochtend. Oorzaak daarvan waren de verschillende gladde fietspaden in en rond Kortrijk.

De verantwoordelijke strooidiensten waren vanmorgen verrast door de ijzel en kregen niet tijdig alles gestrooid. Het was een komen en gaan van ambulances. "Sinds vanochtend hebben we 69 patiënten gezien, waaronder 27 effectief gerelateerd aan de ijzel. Dus dat is toch een kleine helft hier, wat maakt dat het heel druk wordt voor ons," zegt hoofdverpleegkundige Karel Decaluwé van de spoeddienst. De meeste fietsers gleden uit en moesten naar het ziekenhuis met een verstuiking of breuk.