Onafhankelijken willen geen onbestuurbaarheid in Meulebeke

De vijf gemeenteraadsleden van de Onafhankelijken in Meulebeke blijven aandringen om tot een overlegd akkoord te komen. De onbestuurbaarheid van de gemeente uitroepen heeft geen zin en is volgens hen een gemakkelijkheidsoplossing.

De burgemeester had daarop aangedrongen.

De politieke impasse in Meulebeke blijft aanslepen en daar willen de Onafhankelijken binnen de gemeenteraad zo snel mogelijk een lijn onder trekken. “Nog altijd zijn we er van overtuigd dat een akkoord best haalbaar is, maar daarom moet er uiteraard ruimte voor overleg zijn. Wij gaan voor het compromis, niet voor een dictaat dat éénzijdig wordt opgelegd,” zegt gemeenteraadslid Peter D’haeyere. “Alle begrip voor de grootse ambities van de burgemeester, maar het moet allemaal haalbaar en betaalbaar blijven. Vandaar onze herhaalde vraag om de lat iets minder hoog te leggen. Op die manier hoeven we de belastingen ook niet te verhogen, beperken we de schuldenlast en vrijwaren wij de koopkracht voor de Meulebekenaren.”

Het knelpunt blijft het investeringsbudget van de komende jaren. Doordat de meerderheid niet op dezelfde lijn zit, raakt ook het meerjarenplan niet goedgekeurd. “En toch is het water minder diep dan dat de burgemeester voorstelt. We stellen vast dat de Lijst van Burgemeester geen enkele toegift wil doen en nu dreigt met de complete politieke chaos in Meulebeke. Daar is niemand mee gediend,” aldus Peter D’haeyere.

Voor de Onafhankelijken is de onbestuurbaarheid uitroepen het ultieme dreigmiddel van de burgemeester om zijn zin te krijgen. “Dit is echt veel te makkelijk. In de politiek probeer je tot een overeenkomst te komen, ook al is het moeilijk en vraagt het tijd. De Onafhankelijken reiken nogmaals de hand naar burgemeester Verwilst om water bij de wijn te doen. Waar een wil is, is een weg. Ook in Meulebeke. Maar alles begint bij die wil,” besluiten Lieve Germonprez, Nele Gelaude, Mouna Belkadi, Bert Verdru en Peter D’haeyere.

