"Onbegrijpelijk, wie doet dit?" Drie moorden en 6 moordpogingen in rusthuis Oostrozebeke

Reactie algemeen directeur

"De hoofdverpleegkundige stelde vast dat er toch iets mis was met een overlijden," zegt algemeen directeur Carl Vereecke van Oostrozebeke. "Uiteindelijk is beslist om aangifte te doen, in november 2020. Dat nieuws is hard aangekomen bij de werknemers. Wij hebben hen moeten ondersteunen om dat een plaats te geven."

Reactie parket

Het parket laat weten dat het onderzoek begon in november 2020, na het verdacht overlijden van twee bewoners. Dat breidde uit naar nog een derde overlijden en ook het onwel worden van nog eens vijf bewoners wordt bijkomend onderzocht. "Bij twee bewoners is abnormaal veel insuline vastgesteld, verder onderzoek moet nu uitwijzen of er al dan niet sprake is van kwaad opzet," zegt het parket. (lees verder onder de video)