Onbegrip feestzalen: 'Maar 50 gasten is discriminatie!'

Vanaf 1 juli mogen feestzalen weer huwelijks- en andere feesten organiseren, weliswaar met een beperking tot 50 gasten. Dat is goed nieuws, maar toch stuit die versoepeling op heel wat onbegrip in de sector.

Volgens hen zijn de richtlijnen niet voor iedereen dezelfde. Een restaurant waar minder plaats is dan in een feestzaal, mag wel meer dan 50 mensen ontvangen.

Maandenlang is de geluidsinstallatie van Domein Maelstede in Kuurne het zwijgen opgelegd, maar vanaf 1 juli speelt de DJ weer ten dans. Eerst nog beperkt weliswaar, later kunnen de feesten uitgebreider, opnieuw onder voorwaarden.

Omzetverlies niet te becijferen

De beperking tot 50 aanwezigen is een doorn in het oog van de feestzalen, en is bovendien discriminerend, zegt uitbater Gregory Van Wonterghem. Het omzetverlies is niet te becijferen. De 50 vaste personeelsleden en de 150 losse medewerkers van de zes zalen van Huis Van Wonterghem zitten al maanden thuis. Daar kan nu met mondjesmaat verandering in komen.

Niet alleen voor huwelijksfeesten of rouwmaaltijden blijft de situatie onduidelijk, en afhankelijk van de lokale overheden. Ook over banketten voor serviceclubs of bedrijfsfeesten kan Van Wonterghem nog geen antwoord geven.