Onbekende laat graffitispoor na in Ieper

In Ieper zijn zowat 30 verkeersborden en gevels beklad met groene graffiti en de tag "BWC".

Dat gebeurde eergisternacht, de politie is op zoek naar de dader(s). Het spoor loopt door het centrum en wie slachtoffer is geworden kan de politie steeds contacteren op het nummer 057/230 500. Ook wie nuttige tips heeft over het incident kan op dat nummer terecht.