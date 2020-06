Onbekenden bekladden standbeeld Leopold II

Het standbeeld was al vaker het mikpunt van vandalisme en ook de actiegroep Stoeten Ostendenoare liet zich er al meermaals kritisch over uit omwille van het koloniale verleden van het vorstenhuis. Die groep wordt ook verantwoordelijk geacht voor het afzagen van de hand van een slaaf die deel uitmaakt van de beeldengroep onder het ruiterstandbeeld.

Er circuleert dezer dagen een petitie met de vraag om het standbeeld weg te halen, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de VS. Maar de burgemeester is niet van plan om dat standbeeld weg te halen.