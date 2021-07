Onbekenden gaan er met groenten vandoor in biopluktuin

In de biopluktuin in de Tuinen van Stene bij Oostende zijn alle rijpe groenten gestolen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Het gaat onder meer om aubergines, ajuinen, tomaten, komkommers en bloemkolen. Die waren klaar voor de oogst. De dieven sloegen donderdagnacht toe. Aan een school in de buurt vonden de verantwoordelijken het loof van de ajuinen terug. Het verlies bedraagt enkele honderden euro's, maar het is vooral erg voor de leden die hun oogst kwijt zijn. Het is overigens onmogelijk om de biopluktuin beter te beveiligen.