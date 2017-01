Onbemande schepen op komst op IJzer?

Minister Ben Weyts wil daar begin volgend jaar op inpikken met een proefproject op de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort. Dat maakte hij bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap.

De nieuwste technologie laat toe om schepen zonder bemanning in de vaart te brengen. Dat is de toekomst in de scheepvaart. Minister Ben Weyts: "Ik wil een voorsprong nemen op het vlak van autonoom varen. Dat wil zeggen dat je een boot op de binnenvaart zet die autonoom door sluizen vaart zonder dat er iemand in de kajuit zit, die tegenliggers detecteert en ontwijkt".