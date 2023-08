Ondanks crisis kiezen meer studenten voor landbouw

Ondanks de landbouwcrisis kiezen meer studenten voor de landbouw- en tuinbouwschool. Dat merken ze ook in het VABI in Roeselare. Jongeren hebben meer interesse in planten en in het milieu, zo blijkt.

Op 1 september verwelkomen ze in het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare zo’n 740 leerlingen. Daarvan kiezen er opvallend meer leerlingen voor de richtingen landbouw, tuinbouw en dierenzorg. Leerlingen leren er met de tractor rijden, groenten kweken en dieren verzorgen.

De verklaring voor die stijging valt volgens de leerkrachten makkelijk te verklaren. "Ik denk dat er sinds het coronatijdperk meer belangstelling is voor de algemene natuur", zegt leerkracht Heidi Desmedt.

"Gebeten door de microbe"

Hoewel er veel te doen is rond stikstof en de nodige vergunningen in de landbouw, weten de leerlingen waarom ze voor die richting kiezen. "Ik woon in een landbouwgezin en dat interesseert mij al van kleins af aan. Mijn ouders hebben me al van jong mee met de tractor laten rijden", vertelt Stijn Van Hove.

De passie voor het boeren is dus groter dan de crisis die momenteel in de landbouw heerst. En dat merken ook de leerkrachten. "Ze kiezen voor die opleiding omdat ze echt gebeten zijn door die microbe. Ze willen er alles over bijleren."