Het is niet meer toegelaten om water op te pompen uit de Blankaart, de Kerkebeek en de Poekebeek. Sinds midden juni was dat ook al niet meer toegelaten in de stroomgebieden van de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek. Elders is het voorlopig wel nog toegelaten. Ook de aanvoer via de kanalen en bevaarbare waterwegen komt nog niet in het gedrang.