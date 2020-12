Ondanks versoepeling voor erediensten: priester Kachtem blijft misviering livestreamen

Er mogen dan wel weer 15 gelovigen de mis bijwonen, Kachtem houdt voorlopig nog de kerkdeur op slot. Een 80-tal gezinnen volgt de misviering online via de Facebook-pagina van priester Matthias Noë.

Vanaf zondag mogen erediensten opnieuw plaatsvinden met 15 aanwezigen. Maar elke parochie of pastorale eenheid mag zelf beslissen of dat veilig en praktisch haalbaar is.

Teleurstelling

In Kachtem stellen ze liever geen mensen teleur door te kiezen wie mag komen. Daarom gaat priester Matthias Noë door met zijn livestreams. Daar begon hij mee in de eerste lockdown in maart.

Bezinning tijdens kerstperiode

Tegelijk roepen bisschoppen op om de kerken zoveel mogelijk open te houden voor mensen die in de kerstperiode behoefte hebben aan een gebed of bezinning.

Bekijk hierboven het verslag van de livestream-misviering.