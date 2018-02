Onderdelen Kruispoortbrug aangekomen

Vandaag zijn de onderdelen van de nieuwe tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge aangekomen. Die werden per ponton via het water vanuit Gent getransporteerd.

Als alles naar wens verloopt, moet de brug midden deze maand weer open zijn voor het verkeer.

En dat is niets te vroeg, want de oude Kruispoortbrug is al meer dan een jaar geleden weggenomen door schade. Sindsdien moet het autoverkeer dat de stad uit wil omrijden, en dat zorgt geregeld voor verkeershinder. De komst van de tijdelijke brug is al meerder malen aangekondigd en weer uitgesteld, onder meer door problemen bij de levering van de stalen onderdelen. Op termijn komt er een gloednieuwe Kruispoortbrug.