Ondergrondse bierleiding levert goed werk

In die tijd is al zo’n 2,5 miljoen liter bier van de brouwerij in het stadscentrum naar de bottelarij aan de stadsrand gevloeid. Of: er hebben 100 vrachtwagens minder dat traject afgelegd. Niets dan positieve geluiden dus. Frederik Verstringe: “We hebben geen aan- en afvoer meer van vrachtwagens. En alles wat er bijkomt, zoals het verkeer regelen, of de koetsen tegenhouden om de wagens te laten passeren. Het is heel gemakkelijk geworden voor de brouwers. We pompen dag en nacht zonder dat iemand er last van heeft.”

Het bier doet er een uurtje over naar zijn eindbestemming. Het vloeit onder meer onder een stukje reien, een ondergrondse parking en enkele historische panden. Het diepste punt is 30 meter onder Brugge.