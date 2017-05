"Ondergrondse stationsparking is een flop"

"De parking voldoet duidelijk niet aan de behoeften van de bezoekers aan het Roeselaarse stadscentrum", dat zegt volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen (N-VA) die cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot. In 2016, hebben gemiddeld 190 automobilisten per dag gebruik gemaakt van de ondergrondse NMBS-parking aan het Station, waarvan 37% abonnees en 63% occasionele gebruikers. In 2015, waren dat er gemiddeld 170. Het dagelijks gebruik van de parking steeg dan wel met 20 eenheden, maar het aantal abonnementen daalde met 3 eenheden. "Minister Bellot liet ook weten dat slechts een minderheid minder dan 1 uur geparkeerd bleef in de parking. Dat eerste uur parkeren is voor de ondergrondse parking in Roeselare sedert eind 2014 gratis op vraag van het stadsbestuur", zegt Vermeulen.

Leegstand

De NMBS berekent de capaciteit over een periode van minimum 10 jaar, beseffend dat de bezettingsgraad van nieuwe parkings tijdens de eerste jaren laag is. Maar Brecht Vermeulen (N-VA) twijfelt er sterk aan dat deze capaciteit ooit echt zal behaald worden. Uit eerdere cijfers bleek dat de bezettingsgraad in 2015 nooit hoger was dan 25%. Op een totale capaciteit van 550 parkeerplaatsen bleven dagelijks 400 tot 500 plaatsen leeg. De bezetting is met enkele procenten toegenomen, maar blijft bijzonder laag, ondanks de vele inspanningen van het stadsbestuur om het gebruik van de parking te stimuleren. Maar behalve een aantal piekmomenten, blijft de parking onbenut . Een deel ervan is zelfs met Heras hekkens ontoegankelijk gemaakt. Door de lage bezettingsgraad haalde de parking in 2015 slechts een omzet van € 229 per dag. "Bij monde van minister Bellot, weigert de NMBS echter de cijfers over 2016 en 2017 te geven. Als de NMBS zo geheimzinnig doet over de cijfers, vermoedt Brecht Vermeulen (N-VA) dat de omzet per dag wellicht zelfs gedaald is, ondanks het toegenomen aantal gebruikers.

Moeilijke ligging

Volgens de politicus heeft het geringe gebruik ook te maken met de verkeerde ligging van de parking tegenover het station en de winkelstraten. "Als het autoverkeer naar het stadscentrum daarenboven bemoeilijkt wordt en alle verkeer rond het station geknipt, dan mag het niet verwonderen dan automobilisten geen moeite meer doen om de ondergrondse parking te gebruiken".