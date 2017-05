Daarvoor zijn er tot en met augustus werken in de binnenstad. Om de hinder van de werken te beperken, werd in het verleden al gewerkt met een onderboring onder de Westlaan. Nu is het stadspark aan de beurt. Om de hinder daar te beperken en het openbaar groen te behouden, worden er vanaf vandaag twee ondergrondse leidingen van elk 230m lang onder de Grote Bassin geboord en dit ter hoogte van de Weststraat. Een unieke techniek voor de aanleg van warmtenetten in Vlaanderen.