Ondernemers lanceren coronaveilig terras

Twee West-Vlaamse bedrijven: Visix Brandshiners uit Roeselare en Prostor uit Geluwe slaan de handen in elkaar om coronaveilige oplossingen voor de horeca op de markt te brengen.

Eén daarvan is een speciale parasol waardoor je als horeca-uitbater je terras niet noodzakelijk hoeft uit te breiden. De sector kijkt reikhalzend uit naar 8 juni, ze hopen om dan eindelijk opnieuw hun deuren te kunnen openen.

Het nieuwe terrasconcept is één van de mogelijkheden waardoor we straks weer op een veilige manier een terrasje kunnen doen. De horeca-uitbater moet op deze manier ook niet per se z’n terras uitbreiden, zegt parasolfabrikant Prostor uit Geluwe.

Een andere oplossing kunnen dan weer deze doorzichtige scheidingswanden zijn. Het bedrijf Visix uit Roeselare dat die wanden produceert, heeft zich door de crisis moeten heruitvinden.

De horeca hoopt om op 8 juni na bijna drie maanden eindelijk weer open te kunnen gaan. Het woord is aan de nationale veiligheidsraad.