Ondernemers willen snel duidelijkheid over heropstart

“Vorige week vrijdag werd door de Nationale Veiligheidsraad perspectief geboden voor onze bedrijven. Deze beslissingen zijn vier dagen na het debacle van de Nationale Veiligheidsraad nog steeds niet omgezet in een ministerieel besluit. Er kan nu niet langer gedraald worden en elk verder getalm is onverantwoord", zegt algemeen directeur Bert Mons.

"Ondernemers en burgers zijn het wachten beu en verwachten van onze beleidsmensen nu de duidelijke bevestiging over de heropstart van zowel de bedrijven, als de winkels en distributie. Quasi alle bedrijven zijn klaar om op 4 mei in veilige omstandigheden op te starten", luidt het.

Bijna negen op de tien kan social distancing toepassen

Ook de distributiesector bereidt zich in sneltempo voor, blijkt uit de enquête van Voka West-Vlaanderen. "Bijna 9 op de 10 bedrijven heeft maatregelen getroffen om social distancing toe te passen op de werkvloer. Nog eens 1 op 10 kan die afstand niet garanderen maar voorziet in het nodige beschermingsmateriaal voor de werknemers. Het grootste struikelblok voor het personeel om weer te gaan werken, is niet alleen de vrees voor een onveilige werkomgeving, maar ook een gebrek aan kinderopvang. Vanaf 4 mei moet de bestaande regeling voor kinderopvang uitgebreid worden voor kinderen van ouders die buitenshuis werken. We doen opnieuw een dringend appel aan de daadkracht van onze politici, zij moeten terug in de driver seat komen en de verwarring stoppen die gezaaid wordt door bepaalde experten".

De Nationale Veiligheidsraad moet ook dringend de algemene modaliteiten voor de heropening van de winkels en distributie op 11 mei vastleggen. Indien men de datum van 11 mei niet handhaaft, verwacht Voka West-Vlaanderen duidelijkheid over de medische criteria die de experten hanteren