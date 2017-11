Ondernemersklimaat top in Waregem, laag in Brugge

Werknemersorganisatie VOKA heeft in een enquête gepeild naar het ondernemersklimaat in tien West-Vlaamse steden. Vooral de besturen van Waregem, Kortrijk, Tielt, Roeselare en Veurne scoren goed bij ondernemers. Oostende en vooral Brugge moeten de harten van de ondernemers nog (beter) veroveren...

Centrumsteden: Kortrijk bij kopgroep, Brugge aan de staart

Het Vlaams netwerk van ondernemingen peilde bij iets minder dan 2.400 ondernemers in 67 Vlaamse gemeenten naar het lokaal ondernemersklimaat. In Mechelen, Kortrijk en Genk zijn de ondernemers het meest tevreden met de inspanningen van het stadsbestuur. Het omgekeerde geldt voor Hasselt, Turnhout en Brugge.

De ondernemers schuiven fiscaliteit, mobiliteit en de communicatie met lokale besturen naar voor als belangrijkste struikelpunten. "Over mobiliteit zijn ze in veel gevallen niet te spreken. Dan gaat het trouwens niet enkel over de files waar we elke dag mee geconfronteerd worden, maar ook over de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, parkings en dergelijke", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Er is ook te weinig communicatie en inspraak. "Er wordt te weinig naar hen geluisterd en er is te weinig overleg met de ondernemers. Dan krijg je toestanden waarin op het einde van het jaar nieuwe belastingen worden aangekondigd terwijl het budget voor het jaar nadien al gemaakt is", besluit Maertens.

West-Vlaanderen: Waregem en Kortrijk top

Specifiek voor West-Vlaanderen zijn tien steden en gemeenten bevraagd. De score van Waregem is veruit de beste van de tien. Van de ondervraagde ondernemers in Waregem geeft maar 2% het stadsbestuur een onvoldoende. 55% geeft zelfs een score van 8/10 of meer. Ook in Kortrijk weet het stadsbestuur duidelijk de harten van de ondernemers te winnen: 50% geeft 8/10 of meer, nauwelijks 5% vindt de aanpak van het stadsbestuur onvoldoende.

West-Vlaanderen: Werk aan de winkel in Brugge

In Oostende en zeker in Brugge geven de ondernemers een (heel) ander signaal. In Oostende is 39% van de ondervraagde ondernemers erg tevreden met de inspanningen van het stadsbestuur. Het komt daarmee op de voorlaatste plaats, maar ligt nog altijd op het Vlaams gemiddelde. Brugge is in West-Vlaanderen erg duidelijk de slechtst scorende stad in de enquête met nauwelijks 20% echt tevreden stemmen. 67% reageert lauw, 12% is ronduit ontevreden.

Reactie Stad Brugge

De Stad Brugge reageert verveeld op de enquête. Schepen voor Lokale economie Hilde Decleer verdedigt zich. "De enquête werd afgenomen tijdens de werken aan de A11. Die zijn intussen achter de rug. Bovendien hebben amper 52 van de 333 ondernemers een antwoord ingestuurd. De stad werkt wel degelijk aan de inplanting van nieuwe bedrijven. Bovendien opent woensdagavond het Ondernemerscentrum Tolhuis Brugge met ruimte voor heel wat starters."

Overige West-Vlaamse steden

Ook Roeselare scoort goed in de enquête. De stad lanceerde onlangs een volledig nieuw ondernemersplan. 48% van de ondernemers geeft het stadsbestuur 8/10 of meer. In Tielt gaat dat zelfs om 50%. Alleen telt Tielt 7% ondernemers die minder dan 5/10 geven, Roeselare 12%.

In het noorden van de provincie scoort Veurne goede punten (47% geeft 8/10 of meer - 11% is ontevreden). In de middenmoot situeren zich Ieper (44% erg tevreden - 3% ontevreden), Wevelgem (43% erg tevreden - toch 13% ontevreden) en Izegem (42% erg tevreden - 4% ontevreden).