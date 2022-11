Ondernemersplatform: "Geen enkel alternatief werd onderzocht"

Het ondernemersplatform Involte, dat de belangen van de bedrijven bundelt die de impact van Ventilus kunnen voelen, is stevig in z'n reactie op het rapport van professor Westermann. "Geen enkel alternatief is onderzocht. We zijn teleurgesteld hoe de Vlaamse regering te werk gaat."

Een ondergrondse verbinding kan trouwens wél, zegt Involte, dat veertig bedrijven langs het mogelijk tracé verenigt. Maar het dossier hangt samen met zes voorwaarden. Die zogenoemde plandoelstellingen sturen sowieso aan op een bovengrondse lijn. Ignace Vandewalle, vzw Involte: "Door wie zijn de plandoelstellingen opgemaakt? Inderdaad, door Elia en dat is ook niet juist."

En dus overweegt Involte nu al verdere stappen. "In eerste instantie noem ik dit het schone schijnrapport. Dit is een rapport met een joekel van een belangenconflict. Professor Westerman staat op de loonlijst van Elia. je kan toch moeilijk verwachten dat zo iemand een onafhankelijke analyse brengt."

Reactie Skyline Communications

"Wij trekken weg, we kunnen niet blijven, dat zou ook hypocriet zijn." Dat zegt Frederik Vandenberghe van Skyline Communications. "Het is óf het bedrijf hier in Izegem laten, óf een krachtige bovengrondse hoogspanningslijn met bijhorende straling. Dat kunnen wij gewoon niet maken. Als werkgever zetten wij enorm in op het welzijn van onze werknemers. We doen van alles om hen tevreden te houden, aan te trekken, te zorgen dat ze een gezonde werkomgeving hebben."