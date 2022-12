In Roeselare is deze ochtend door het gladde wegdek een wagen beginnen slippen. Het voertuig kwam op zijn dak in een diepe gracht terecht. De inzittenden: een jonge moeder en haar baby van drie maanden oud.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Vinkeniersstraat met de Koekuitstraat. De vrouw reed nochtans niet snel maar botste tegen een duiker waarna de wagen overkop ging en in een gracht terechtkwam. De vrouw was zelf in staat om de hulpdiensten te bellen. De brandweer snelde ter plaatse en kon vrouw en kind redden. Beide zijn overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke voor een controle.