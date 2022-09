Ondersteuningsfonds voor de visserij Ovis gelanceerd

In Oostende is OVIS gelanceerd, het Ondersteuningsfonds voor de visserij in transitie. Dat gaat vernieuwende projecten in de visserijsector steunen.

Een wetenschappelijk team zal de ingediende voorstellen aftoetsen op hun waarde. Innoverende projecten kunnen dan rekenen op steun van OVIS, dat heeft daar elk jaar 2,4 miljoen euro vrij voor over. Binnen de visserijsector zijn ze blij met de komst van OVIS. Geert De Groote, voorzitter: "Naar de toekomst toe is dat zeer belangrijk. Naar innovaties toe is dat zeer belangrijk. Er komen ook zware Europese emissienormen aan. Ik wil nog even meegeven dat het nu op korte termijn nodig is om prioritair iedereen mee te krijgen, want we moeten nu zien te overleven."