Onderwaterrobots met camera in Oostende

In Oostende zijn 10 onderwaterrobots met camera in gebruik genomen. Het Amerikaans topspeelgoed wordt door Horizon Educatief ingezet voor natuurexploratie voor kinderen op zeeklassen.

Vanmorgen waren er al de eerste workshops, want wie met een zogenoemde onderwaterdrone aan de slag wil, moet die eerst zelf uitvinden en maken. Vanmorgen kregen de monitoren les. In de namiddag was het aan de kinderen uit de Middenschool van Bredene.