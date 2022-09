Onderwijsfusie in Knokke-Heist loopt vertraging op

De plannen voor een onderwijsfusie in Knokke-Heist lopen vertraging op. In de gemeente zou het gemeenschapsonderwijs het gemeentelijk net overnemen. Maar van Vlaanderen moet de procedure overgedaan worden omdat er fouten gemaakt zijn.

Tegen de fusieplannen kwam enkele maanden hevig protest vanuit de schoolraad. Die vreesde voor ontslagen en te grote klasgroepen. De raad diende klacht in, omdat hij niet betrokken was bij de onderhandelingen en krijgt nu gelijk. Volgens de burgemeester zijn er geen fouten gemaakt. Het gemeentebestuur gaat dan ook in beroep.

