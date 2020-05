Onderwijsstudenten springen bij in de klas

Honderden leerkrachten in spe van alle Vlaamse hogescholen springen bij om leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Het is voor het onderwijs een heel complex schooljaar en er zijn handen te kort om afstandonderwijs per computer en de pas weer opgestarte klaslessen te kunnen bolwerken.

Louise is zo’n studente, voor de Arteveldehogeschool, en is sinds dinsdagmorgen aan de slag in een basisschool in Blankenberge. Louise begeleidt leerlingen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om teamteaching samen met de echte juf.