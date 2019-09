Onderzoek moord Oostende met messteek afgerond

Het dossier werd ondertussen meegedeeld aan het parket, dat nu een eindvordering zal opstellen.

De feiten speelden zich af in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober 2018 in een studio aan de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Tommy J. kreeg het in zijn woning aan de stok met een vriend. Tijdens die discussie greep de bewoner van de studio naar een steakmes en stak hij Willy D. in de borst. Het slachtoffer werd hierbij in het hart geraakt.

Eerst nog slapen

Opvallend genoeg zou J. daarna eerst enkele uren geslapen hebben. Toen hij wakker werd, probeerde hij het slachtoffer nog tevergeefs te reanimeren. Uiteindelijk verwittigde de verdachte zelf de hulpdiensten. J. had naar eigen zeggen nooit de bedoeling om zijn kameraad om het leven te brengen.

Het onderzoek naar de steekpartij is ondertussen helemaal afgerond. Het parket zal nu moeten bepalen voor welke kwalificatie het de Oostendenaar wil vervolgen. Voor doodslag of moord hangt J. een assisenproces boven het hoofd. Als het parket van oordeel is dat hij niet het oogmerk had om zijn vriend te doden, kan de zaak eventueel naar de correctionele rechtbank verwezen worden.