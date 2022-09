Het parket onderzoekt een brandstichting afgelopen nacht in het Maria Hendrikapark in Oostende. Dat melden de politie van Oostende en het parket.

Het vuur ontstond rond middernacht in het bekende park in Oostende. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek de brand mee te vallen. Maar uit de eerste bevindingen van een expert blijkt wel dat het vuur is aangestoken. Er loopt nu een onderzoek, maar voorlopig is niemand opgepakt.