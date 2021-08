Onderzoek naar coronavariant in besmette afdeling wzc Pittem

In woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem zijn acht bewoners en een medewerker besmet met het coronavirus.

Nochtans was iedereen al gevaccineerd. Eén van de bewoners is ernstig ziek. De uitbraak doet zich voor op de afdeling voor mensen met dementie. Daar verblijven 18 bewoners. Die moeten nu allemaal op hun kamer blijven en bezoek op de afdeling is verboden tot volgende week maandag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt welke coronavariant voor de besmettingen heeft gezorgd. De dienst hoopt dat het niet de gevaarlijke Colombiaanse variant is.