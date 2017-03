Onderzoek naar kindermishandeling crèche afgerond

"Er zijn geen aanwijzingen gevonden van strafbare feiten of verdachte personen binnen de crèche", zegt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet. Er wordt dan ook niemand vervolgd. Het onderzoek werd geopend nadat een elf maanden oude baby in november vorig jaar met schaafwonden en blauwe plekken in het ziekenhuis belandde. Kinderartsen spraken van mogelijk kindermishandeling. De ouders van de baby vermoedden dat de verwondingen waren opgelopen in kinderopvang Sloebernijn, waar hun kindje naartoe ging. Het Roemeense koppel diende klacht in. Een intern onderzoek binnen de crèche bracht niet meteen duidelijkheid. Ook het gerechtelijk onderzoek leverde geen concrete aanwijzingen op. Er wordt dan ook niemand vervolgd. Het onderzoek wordt zonder resultaten afgerond.