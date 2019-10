Onderzoek naar kruisboogmoord afgerond

Op dinsdag 1 mei 2018 trok de verdachte met een kruisboog naar de woning van Bjorn D. in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Jordy V. kon immers niet verkroppen dat zijn vriendin een relatie had aangeknoopt met de 28-jarige man. De speurders konden Jordy V. diezelfde dag inrekenen.

Per ongeluk geschoten

De jongeman bekende de feiten, maar ontkende lang dat er sprake was van moord. Naar eigen zeggen wilde V. zijn liefdesrivaal enkel bang maken en heeft hij slechts per ongeluk geschoten met zijn kruisboog. De bewuste kruisboog werd in eerste instantie niet aangetroffen, maar werd een tijdje later toch teruggevonden.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte het wapen kort voor de feiten had aangekocht in Nederland. Het onderzoek is ondertussen helemaal afgerond. Jordy V. zal volgende week enkel nog een laatste keer verhoord worden door de onderzoeksrechter. Daarna zal het parket een eindvordering moeten opstellen, zodat de verdachte naar het hof van assisen verwezen kan worden. Wellicht zal het assisenproces over de kruisboogmoord pas in het najaar van 2020 plaatsvinden.

Opvallend genoeg kreeg V. kort na de feiten toch opnieuw een relatie met zijn ex-vriendin. Na een tijdje liet hij zich zelfs overplaatsen naar de gevangenis van Gent, zodat zijn vriendin hem gemakkelijker kan bezoeken.

