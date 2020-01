Onderzoek naar mogelijke prijsafspraken bij stranduitbaters Blankenberge

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen stranduitbaters in Blankenberge. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

In het kader van het onderzoek werden woensdagochtend verschillende huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. Het is het eerste jaar dat de Blankenbergse stranduitbaters mochten bieden op een plek op het strand.

Tot vorig jaar werden de plaatsen voor strandbars willekeurig verloot, maar dat systeem was juridisch niet in orde. Door het nieuwe systeem van opbieden vreesden de uitbaters hoge prijzen. Op de effectieve bieding bleven de prijzen uiteindelijk binnen de perken. Het parket startte een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen stranduitbaters in Blankenberge. Bij verschillende stranduitbaters zijn woensdagochtend huiszoekingen uitgevoerd. Ook werden er verschillende uitbaters gearresteerd.