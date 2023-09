Onderzoek naar oud-minister Luc Martens: "Geleend geld niet teruggekregen"

Het parket is een opsporingsonderzoek gestart tegen ereburgemeester van Roeselare en voormalig Vlaams minister Luc Martens. Hij is in opspraak gekomen in zaak van misbruik van vertrouwen waarover De Krant Van West-Vlaanderen schrijft op zijn website kw.be.

Volgens De Krant Van West-Vlaanderen slepen "tientallen figuren uit de West-Vlaamse 'haute finance', industrie en bedrijfswereld" Luc Martens voor de rechter. Reden, volgens de krant: hij zou tot 3 miljoen euro hebben geleend om een financiële put te dempen maar dat geld hebben de gedupeerden voorlopig niet teruggekregen. Over de zaak lopen al enkele weken geruchten.

"Opgelicht met bitcoins"

De kwestie draait rond oplichting met digitaal geld, bitcoins, zegt kw.be. Volgens anonieme bronnen in de krant is Luc Martens opgelicht met bitcoins en verloor hij daardoor veel geld. "Onder druk van de banken is hij overal geld gaan ronselen", schrijft kw.be.

Reactie Luc Martens: "Familiale kwestie"

In reactie aan De Krant Van West-Vlaanderen zegt Luc Martens dat er van zijn kant geen sprake is van "oplichting, hoogstens van laattijdige betalingen. De oorzaak van de financiële problemen is geen oplichting met bitcoin, wel een 'familiale kwestie'. Ik heb alle vertrouwen in de besprekingen via de rechtbank en de oplossingen die daaruit komen", volgens Luc Martens, aldus De Krant Van West-Vlaanderen.

Luc Martens (77) was burgemeester van Roeselare voor de CD&V van 2005 tot 2016. Hij was Vlaams minister van Cultuur voor de CVP van 1995 tot 1999.

Parket start onderzoek

Op basis van de berichtgeving is het parket vanmiddag een opsporingsonderzoek gestart. Het parket doet dit "ambtshalve" en bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd.

"Op dit ogenblik heeft het parket nog geen kennis van gedupeerden of bedragen", zegt de woordvoerder van het parket. Als zou blijken dat er sprake zou zijn van strafbare feiten, wordt er door het parket een gerechtelijk onderzoek geopend."