'Onderzoek' naar rivaliteit tussen Ieperse kindjes en Poperingse keikoppen

‘De Ieperlingen zijn kindjes’. ‘De Poperingenaars zijn keikoppen’. Al eeuwenlang is er onderhuids of duidelijk voelbaar concurrentie tussen de inwoners van Ieper en Poperinge. De stadsarchieven van beide steden slaan de handen in elkaar en gaan op zoek naar wat de Ieperlingen en Poperingenaars scheidt, maar vooral ook naar wat hen bindt. Dat doen ze tijdens een ontmoetingsdag op zaterdag 21 oktober.

Lakenstrijd

Over de strijd tussen Ieper en Poperinge is er al heel wat inkt gevloeid. De oorsprong van de vete gaat terug naar de bloeiende lakennijverheid in de middeleeuwen. Op 7 februari 1324 beveelt de graaf van Vlaanderen dat steden op minder dan drie uur stappen van Ieper geen laken meer mogen weven, scheren of verven. De Poperingenaars leggen dit besluit naast zich neer en blijven koppig laken produceren. Het is de start van een hevige strijd tussen de twee steden. De Poperingse weefgetouwen worden vernield en in brand gestoken. Er vallen slachtoffers aan beide kanten en een proces moet uiteindelijk de zaak beslechten.

Ontmoetingsdag

700 jaar later leeft de onderlinge rivaliteit tussen de twee Westhoeksteden nog altijd. Het inspireert de Stadarchieven van Ieper en Poperinge om hun gedeeld verleden uit te spitten. De archiefmedewerkers baseren zich hiervoor op documenten en beelden uit hun eigen depots, maar omdat papieren archieven niet alles blootgeven, doen ze ook een oproep naar alle inwoners van Ieper en Poperinge. Tijdens een ontmoetingsdag willen ze foto's en anekdotes sprokkelen die elk op hun eigen manier tonen wie de Ieperlingen en Poperingenaars zijn en hoe ze naar elkaar kijken.

Wie een cliché over de Poperingse ‘keikoppen’ en de Ieperse ‘kindjes’ kan bevestigen of ontkrachten, is welkom op zaterdag 21 oktober van 14 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum van Vlamertinge.

Valentijn Despeghel, schepen van Archief Ieper: “In plaats van het cliché van de rivaliteit tussen Ieper en Poperinge te versterken, leggen we de focus op onze gedeelde geschiedenis. Historisch, sportief, sociaal-cultureel, artistiek … zijn er heel wat raakvlakken tussen beide steden."