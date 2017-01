In die periode werd brand gesticht in zeven horecazaken, waarvan drie in West-Vlaanderen en vier in Oost-Vlaanderen. In onze provincie ging het om sfeercafé Morea in Wielsbeke, A Côté in Waregem en danscafé La Bola in Kortrijk. De pyromaan sloeg telkens toe tussen 2 en 3 uur ’s nachts en gebruikte brandversnellers.

Het parket wil niet kwijt waarom het onderzoek opnieuw geopend wordt. Echte verdachten of publieke sporen naar de dader zijn er tot nu nooit gevonden.