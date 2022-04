Onderzoeker Johan Swinnen brengt al lopend steun aan projecten voor kankerpatiënten

Kankeronderzoeker Johan Swinnen combineert zijn goed hart graag met zijn passie voor sport. Met zijn initiatief "Hou(t) Me Vast" zamelt hij geld in voor drie projecten die kankerpatiënten en hun familie steunen. Die ging hij dit weekend al lopend een bezoekje brengen.

De Leuvense professor Johan Swinnen staat bekend voor zijn groot hart. Met zijn project "Hou(t) Me Vast" steunt hij kankerpatiënten en hun familie. Hij verkoopt houten 'handvatjes', en schenkt de opbrengst aan drie projecten. Die ging hij al lopend een bezoekje brengen.

Gisteren startte hij in Harelbeke, bij het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren. Van daar liep hij tot aan Villa Rozenrood in De Panne, het enige respijthuis in ons land waar zieke kinderen samen met hun familie aan de kust op vakantie kunnen komen. Vandaag, rond het middaguur, ten slotte, vertrok hij samen met zijn kompaan Sven richting het Zorghuis in Oostende. Een tocht van 40 kilometer is dat.

Voor Swinnen heeft het project ook een persoonlijke kantje: ook bij een van zijn kinderen werd de ziekte vastgesteld. Ook Sven is de vader van een kankerpatiënt.

Lees ook