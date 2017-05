Onderzoeksrechter vergist zich in kinderpornodossier

De man wordt verdacht in een onderzoek naar kinderporno. Maar zijn opgelegde voorwaarden werden door een vergetelheid van de onderzoeksrechter niet langer verlengd.

De acteur zat vorig jaar even in de cel na een onderzoek naar een netwerk dat via geheime chatsessies kinderporno uitwisselde. Ook een hoofddocent aan de Universiteit van Antwerpen kwam toen in opspraak. Hij werd samen met Van Sande opgepakt omdat ze in de verborgen chatroom chatsessies zouden hebben gehouden over kinderporno. De acteur ontkende dat hij in aanraking kwam met kinderporno en werd na verhoor onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Die voorwaarden werden het voorbije jaar telkens om de drie maanden verlengd. Maar door een vergetelheid is dat onlangs niet gebeurd.