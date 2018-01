Bij Inagro in Beitem is een nieuwe onderzoeksruimte voor insectenkweek geopend.

Het landbouwonderzoekscentrum Inagro en de hogeschool Vives voerden al enkele jaren onderzoek naar de haalbaarheid van de insectenkweek in ons land. Dankzij enkele projecten zit dat onderzoek in een stroomversnelling. De mogelijkheden met insecten zijn talrijk en nemen ook toe.

Jonas Claeys, onderzoeker Inagro: “Er is onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen, duurzame eiwitbronnen. Meer en meer mensen denken aan insecten. Het is een duurzaam gegeven. Je kunt ze op een beperkte plaats in grote hoeveelheden kweken. Ze kunnen efficiënt zaken omzetten en daarbij komt dat ze ook reststromen verwerken.

Inagro zoekt nu al drie jaar uit hoe we al deze beestjes nog beter massaal kunnen kweken. De juiste belichting, de beste klimaatomstandigheden en de inzet van hulpmiddelen maken deel uit van het onderzoek.