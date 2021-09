Onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge aan Oekraïne geschonken

In Zeebrugge is afscheid genomen van het onderzoeksschip Belgica. 37 jaar lang heeft het trouw dienst geboden aan maritieme wetenschappers op zee. Het is een schip van de Belgische marine en voortaan krijgt het een tweede leven in Oekraïne.

Over een week vertrekt de Belgica voor een lange trip over de Middellandse zee naar Odessa in de Zwarte zee in Oekraïne. Dat wordt de nieuwe thuishaven van de Belgica.

"Het is een afscheid van een legende op zee," zegt minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne. Maar we gaan het schip schenken aan Oekraine. Dat land zit in zwaar weer en het wijst ook op de solidariteit van Europa naar Oekraïne (lees verder onder de foto)

De schenking vanmiddag ging gepaard met een heuse ceremonie en heel wat vertegenwoordigers van de Oekraïense overheid. De Oekraïeners gaan de Belgica als maritiem onderzoeksschip inzetten om de Zwarte zee en de zee van Azov te onderzoeken. Ook daar zijn er heel wat ecologische problemen. De Belgica bij ons wordt straks vervangen door een nagelnieuw onderzoeksschip dat 30 meter langer is.