Ongeduldige dief wil de gevangenis in

Afgelopen nacht heeft een 26-jarige Waal een steen gegooid in het uitstalraam van een handelszaak in De Panne.

De dader ging aan de haal met enkele juwelen, maar kon dankzij de persoonsbeschrijving van een getuige snel ingerekend worden. Bij zijn arrestatie bleek dat de verdachte tijdens de feiten verwondingen had opgelopen. Hij gedroeg zich weerspannig en vernielde een camera in de politiecel.

De 26-jarige Waal uit Koksijde verklaarde dat hij de feiten bewust gepleegd heeft om naar de gevangenis te kunnen. Hij was immers al een tijdje aan het wachten op de uitvoering van een eerder opgelopen gevangenisstraf uit 2014. In mei 2016 kreeg hij in Bergen ook nog twee jaar met uitstel voor diefstal met braak. De verdachte is ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter.