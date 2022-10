"Per ongeluk gevuurd": verdachte schietpartij Blankenberge langer in cel

G.V. werd vrijdag gearresteerd na een schietincident, maar minimaliseert de feiten.

De feiten speelden zich vrijdagochtend af in het centrum van Blankenberge. De veertiger zou rond 10 uur een vijftal schoten gelost hebben. Door een van de schoten werd een 38-jarige kennis van de verdachte in haar bil geraakt. De vrouw uit Bredene werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Na het schietincident verschanste de verdachte zich in zijn appartement in de L. Dujardinstraat.

De speciale eenheden (DSU) van de federale politie konden de schutter rond 15 uur zonder grote problemen overmeesteren. Zaterdag werd V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapens.

"Per ongeluk"

De verdachte beweert dat de vork helemaal anders aan de steel zit. Naar eigen zeggen loste hij de eerste schoten toen hij dacht dat hij overvallen werd. Het schot dat het slachtoffer raakte zou volgens V. zelfs helemaal per ongeluk geweest zijn.

Verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving worden zelfs helemaal ontkend. De veertiger verklaarde dat hij na het schietincident nog met wederzijdse toestemming seks met het slachtoffer had. V. ontkent dus ook dat hij haar zou gedwongen hebben om op zijn appartement te blijven.

Ten slotte lag de verdachte volgens de verdediging gewoon te slapen terwijl Blankenberge vrijdagmiddag op stelten stond. Daarbij merkte meester Koen Blomme op dat V. al zes keer had gevuurd en dus zelfs geen kogels meer zou gehad hebben.

BEKIJK HIER: 'SCHIETINCIDENT BLANKENBERGE BEEINDIGD, SCHUTTER OVERMEESTERD' (21/10/2022)