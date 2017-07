Ongeval Adinkerke niet veroorzaakt door straatrace

De ravage die gisterennacht werd aangericht door twee Franse wagens in Adinkerke is toch niet veroorzaakt door een straatrace. Dat blijkt uit onderzoek van het parket.

Vrijdag, kort na middernacht, hebben twee Franse wagens een ware ravage aangericht ter hoogte van de brug over de Duinkerkevaart in Adinkerke. De twee wagens kwamen uit de richting van De Panne aangereden en reden ter hoogte van de Adinkerkebrug opzettelijk tegen elkaar. Daarbij crashte één van beide wagens frontaal tegen de muur en de stalen afsluiting van de brug. De andere wagen kwam een tiental meter verder tot stilstand in een bloemenperk nabij de rotonde van de Dijk.

Voor de crash zouden de wagens elkaar verschillende keren hebben geraakt. De stenen van de brugwering vlogen meters ver in het rond en kwamen zelfs op de stalen boog van de brug terecht. De weg lag bezaaid met brokstukken. Twee ziekenwagens brachten twee gewonden naar het ziekenhuis in Veurne. De politie sloot de weg gedeeltelijk af zodat de brandweer de weggeslingerde stenen kon ruimen.

Het parket onderzocht of het ongeval werd veroorzaakt door een straatrace. Dat was dus niet het geval.